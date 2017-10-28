Мадрид нашел замену отстраненному от управления Каталонией Пучдемону

Премьер-министр Испании Мариано Рахой делегировал своему заместителю Сорайе Саэнс де Сантамарии временное исполнение обязанностей главы Каталонии. Об этом в субботу, 28 октября, сообщается в правительственном вестнике страны.

Сантамария назначена на эту должность после отстранения Карлеса Пучдемона.

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Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

За выход из состава страны проголосовали 70 депутатов, против — 10, еще 2 парламентария воздержались.

1 октября в регионе состоялся референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.