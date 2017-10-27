Премьер Испании отправил главу Каталонии в отставку

Премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от исполнения обязанностей главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает Reuters.

Также Рахой отстранил заместителя Пучдемона Ориола Жункераса и членов его правительства, распустив тем самым парламент региона.

Выборы в новый парламент Каталонии назначены на 21 декабря, указал премьер-министр королевства.

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«Мы верим, что необходимо срочно выслушать граждан Каталонии, чтобы они могли определиться со своим будущим, и никто не может действовать вне закона от их имени», — сказал Рахой.

Ранее в пятницу каталонский парламент провозгласил независимость от Испании. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

За выход из состава страны проголосовали 70 депутатов, против — 10, еще 2 парламентария воздержались.

Референдум о независимости состоялся в регионе 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.

