Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании

Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании. Об этом сообщает в пятницу, 27 октября, Reuters.

Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

За выход из состава страны проголосовали 70 депутатов, против — 10, еще два парламентария воздержались, сообщает La Vanguardia.

24 октября министр образования, культуры и спорта, официальный представитель Мадрида Иньиго Мендес де Виго заявил, что испанское правительство может использовать силу для восстановления порядка в Каталонии, если жители региона будут выступать против мер по урегулированию ситуации.

Тремя днями ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от должности главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Таким образом Мадрид привел в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет ввести временное прямое управление автономией.

Референдум о независимости состоялся в регионе 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.

