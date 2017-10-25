Каталонский город запретил въезд королю Испании

Власти каталонского города Жирона объявили короля Испании Фелипе VI персоной нон грата. Об этом в ноччь на среду, 25 октября, сообщил новостной портал Vilaweb.

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Причиной такого шага стало решение Мадрида отстранить от должности главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и ввести в действие 155 статью конституции Испании, упраздняющую автономный статус региона.

Представители женералитета отказались подчиняться указу. Спикер парламента автономии Карме Форкадел назвала действия короны «переворотом» и «атакой на демократию». В этом же тоне высказался и сам Пучдемон, добавив, что правительство Каталонии появилось намного раньше современной испанской конституции 1978 года.

Референдум о независимости состоялся в регионе 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.