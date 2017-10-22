На акцию в поддержку смещенного правительства вышли полмиллиона каталонцев

Около 450 тысяч каталонцев вышли на спонтанную демонстрацию в Барселоне после решения Мадрида отстранить от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и правительство автономии. Об этом сообщила городская полиция в своем Twitter.

Стражи порядка уточнили позднее, что завершении акции автомобильное движение в городе нормализовалось.

21 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой ввел в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет ввести временное прямое управление автономией. Он также заявил о роспуске региональных властей.

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В ответ представители женералитета отказались подчиняться указу. Спикер парламента автономии Карме Форкадел назвала действия короны «переворотом» и «атакой на демократию». В этом же тоне высказался и сам Пучдемон, добавив, что правительство Каталонии появилось намного раньше современной испанской конституции 1978 года.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид не признает итогов данного волеизъявления и считает его результаты ничтожными.

Еще до референдума региональная полиция отказалась исполнять решение Верховного суда Испании о закрытии участков для голосования.

