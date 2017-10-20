Туск исключил посредничество ЕС между Испанией и Каталонией

Оснований для вмешательства Евросоюза в конфликт между Мадридом и региональным правительством Каталонии нет. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает Deutsche Welle.

«Позиция институтов ЕС и государств-членов четкая: нет места для посредничества или международных инициатив, либо действий. Я не ожидаю широких дискуссий о ситуации», — отметил Туск.

Он уточнил, что пребывает в постоянном контакте с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, и что ситуация в стране его тревожит. Туск также добавил, что у Брюсселя нет формального повода для вмешательства в ситуацию.

19 октября испанское правительство заявило, что начнет процедуру применения 155-й статьи конституции, приостанавливающей автономный статус Каталонии. 21 октября кабинет министров соберется на внеочередное заседание, на котором обсудит дальнейшие шаги в отношении региона.

Ранее глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отверг ультимативное требование Мадрида к Каталонии отказаться от стремления к независимости, однако вновь выразил готовность к диалогу с испанскими властями.

Плебисцит о независимости состоялся в регионе 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за его выход из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.