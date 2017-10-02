Мир
 
Последние новости
В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону
Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ
Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Мадуро призвал Каталонию сопротивляться испанским властям
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников
Популярные новости
На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник
Власти Каталонии огласили результаты референдума о независимости
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину
ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону

«Испанией продолжают управлять фашисты!»

На каталонском референдуме пролилась кровь

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Susana Vera / Reuters

Худшие опасения насчет каталонского референдума оправдались — народное волеизъявление превратилось в хаос с беспорядками, драками и даже стрельбой резиновыми пулями. «Лента.ру» подводила краткие итоги плебисцита, а корреспондент издания наблюдал за развитием событий на улицах пока еще испанской Барселоны.

Каталония выбрала свободу

По первым обнародованным местными властями данным, при явке в 2,3 миллиона из 5,3 миллионов избирателей независимость поддержали 90 процентов голосовавших. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что жители провинции заслужили право на создание собственного государства: «Мы заслужили, чтобы нас слышали, чтобы нас уважали, чтобы нас признали <...> Мы сами вольны выбирать свое будущее, у нас есть право на свободу и на мирную жизнь <...>».

Испанские власти результатов референдума не признали

Мадрид провозгласил плебисцит незаконным. «Референдума сегодня не было, — заявил испанский премьер Мариано Рахой. — Сегодня все испанцы увидели, что власть закона сильна и реальна, и она ограничивает тех, кто подрывает основы правового государства. Она действует законными методами, отвечает на провокации, и делает это эффективно и невозмутимо». В мятежную провинцию перебросили силы Гражданской гвардии. Они всячески мешали народному волеизъявлению, в некоторых случаях силовики и голосующие вступали в стычки, стражи порядка применяли в том числе и резиновые пули. Из-за беспорядков пострадали более 840 человек.

Зарубежные политики преимущественно выступили с требованием сохранить единство Испании

Соответствующие заявления делали и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, и президент США Дональд Трамп. В руководстве ЕС отмечали, что в случае отделения автоматическое членство в Евросоюзе Каталонии предоставлено не будет. После референдума Меркель, однако, потребовала от Рахоя объяснить, почему полиция демократического государства была столь жестока с голосовавшими. Испанское правительство отметило, что меры воздействия применялись не к людям, а к электоральным материалам — например, бюллетеням для голосования.

Пучдемон пообещал направить результаты референдума местному парламенту

Он должен принять формальное решение о провозглашении независимости в течение двух дней. Оно может вызвать крупнейший политический кризис в стране. Рахой пообещал, что диалог с Каталонией будет проходить в рамках закона.

###

Каталонцев можно было бы назвать «европейскими курдами». С тем отличием, что у них формально есть своё карликовое государство — Андорра. Символично, что Каталония голосовала через неделю после того, как в Иракском Курдистане был проведён плебисцит.

Нынешняя правящая коалиция Каталонии во главе с президентом Карлосом Пучдемоном планомерно работала на отделение от Испании. Возглавляемая им коалиция хоть и очень разношерстна — она включает в себя и правых умеренных националистов, и местных социалистов, и радикальных леваков CUP — но у всех этих партий в программе есть решительные тезис: Каталония должна быть независимой.

Референдум 1 октября прошёл почти через три года после всенародного анкетирования, которое поначалу тоже называлось референдумом. Тогда, 9 ноября 2014 года, в гораздо более комфортных условиях при явке, составившей менее 40 процентов избирателей, 82 процента высказались за независимость Каталонии.

В этот раз спокойной голосовать Мадрид не дал: из столицы были направлены части Гражданской гвардии. Большая часть гвардейцев из-за недружелюбия местных вынуждена была жить в кораблях близ Барселоны и Таррагона. Ставка Мадрида на чужаков была понятно — каталонская полиция «моссас» выступила по отношению к сепаратистам с позиций дружественного нейтралитета, а порой даже открыто поддерживала сепаратистовм.

Накануне референдума угадывалась тактика противоборствующих сторон — завезённая из Испании гвардия ездила бы по участкам для голосования, пытаясь забрать бюллетени до старта плебисцита и до прихода первых активистов. Чтобы противодействовать такому сценарию, сторонники проведения референдумов начали собираться у участков с позднего вечера субботы.

Утром воскресенья гвардия пошла в атаку сразу на нескольких участках. Сценарий был жёстким — полицейские дубинками избивали пришедших голосовать. Но к полудню «кавалерийский наскок» испанцев выдохся. Успех был незначительный: по данным испанского МВД к вечеру из более чем 2000 участков закрыли только 92. Репутационные издержки такой тактики будут, очевидно, велики — кадры с окровавленными стариками из Барселонетты за несколько человек облетели весь мир. «Испанцы ведут себя как оккупанты», — сетовал в беседе с «Лентой.ру» один из местных чиновников.

Жесткие действия полиции во время каталонского референдума
Сергей Лунев

Толпы желающих поучаствовать в референдуме растягивались и петляли за сотни метров от школ, ставших избирательными участками в центре Барселоны. Проголосовавшим аплодировали. Они, отдав свой голос, никуда не уходили, а оставались около избирательных участков, создавая массовку. «Чем больше нас тут, тем меньше будет охота полиции сюда соваться», — рассказал один из каталонцев. Местные активно координировались: новости о действиях полицейских мгновенно разлетались по соцсетям и месенджерам. «Испанией продолжают управлять фашисты!», — пояснил взволнованный активист, изучающий сообщения о проделках силовиков.

Чтобы обезопасить местных жителей от произвола людей в погонах, связи организаторы голосования были вынуждены пойти на экспериментальные меры. Избиратель не был прикреплён к какому-либо участку, он лишь был отмечен в единой базе избирателей. После того, как он получал бюллетень, его вычеркивали из списка, чтобы избежать повторного голосования. Для идентификации избирателей, кроме паспортных данных, использовался номер мобильного телефона.

Активные «антигвардейские» меры люди принимали где-то до 16:00, затем стало ясно — они победили, полицейских в гвардейцев в центре Барселоны просто нет. Нервное ожидание разгона сменилось эйфорией. Но это Барселона — в маленьких каталонских городках и в пригородах столицы силовики вели себя куда более отвязно. Доходило до откровенного избиения и стрельбы резиновыми пулями.

Стоит отметить, что в Барселоне были не только сторонники независимости. За единство Испании на площади Каталонии митинговало несколько десятков человек, в основном стриженных «под ноль» мужчин. Они даже вступили в небольшую потасовку со сторонником независимости. Происпанский митинг продлился несколько часов, но рассосался почти мгновенно — местные активисты недвусмысленно дали понять бритоголовым, что им тут не рады.

Завершалось голосование торжественно. Каталонцы, стоя в дверях школы, пели гимн своей родины. Их референдум — который пусть едва ли кто-нибудь признает со стороны, всё-таки состоялся. Игравший мускулами Мадрид оказался в слабой позиции — жестокость полицейских по отношению к безоружным людям была запечатлена и немедленно стала достоянием общественности. Теперь слово за парламентом, который должен объявить официальное решение в течение двух дней. Представляется, что воскресенье — только пролог для весёлой недели, которая предстоит Каталонии.

Каталонцы поют гимн
Сергей Лунев

Сергей Лунев (Барселона)
Алексей Наумов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Мир12:2720 сентября

Русские идут

Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
05:54Сегодня

Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину

20:3329 сентября

Багдад закрыл небо над Иракским Курдистаном после референдума

02:34Сегодня

Мадуро призвал Каталонию сопротивляться испанским властям

Мир00:0529 сентября

«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»

Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
01:33Сегодня

Власти Каталонии огласили результаты референдума о независимости

17:4629 сентября

Атака «джихадмобиля» на танк Abrams иракской армии попала на видео

01:19Сегодня

Международные наблюдатели призвали принять во внимание референдум в Каталонии

Мир01:3825 сентября
Ангела Меркель

Без свастик

Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
00:23Сегодня

Каталонский лидер заявил об обретении права на независимость

00:39Сегодня

Ответственность за убийство женщин на вокзале в Марселе взяло на себя ИГ

16:3328 сентября

Скрывавшийся от полиции японский водитель проехал через толпу людей

Россия
«Никогда нельзя жалеть мужчину»
Ветеранов Афгана и Чечни не сломила даже инвалидность
Владимир ПутинОптовые отставки
Почему Кремль проводит зачистки, а губернаторы «психуют»
У взлетающего Ан-148 загорелся двигатель
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
Кеды, КВН и «Подмосковные вечера»
Что Международные фестивали молодежи и студентов оставили в наследство
На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник
Слишком долго плавал
Когда убийство китов становится смыслом жизни
Все материалы
Мир
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Остались воевать
Миротворцы безнаказанно насилуют женщин и девочек
«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»
Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину
Мадуро призвал Каталонию сопротивляться испанским властям
Власти Каталонии огласили результаты референдума о независимости
Международные наблюдатели призвали принять во внимание референдум в Каталонии
Все материалы
Бывший СССР
Агент в мешке
Почему в Прибалтике до сих пор скрывают стукачей КГБ
Саакашвили назвал дату «большого митинга» в Киеве
Фейерверк для Порошенко
Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии
Депутата парламента Киргизии задержали за попытку захвата власти
Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Крымского моста
Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсеналах диверсией России
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
В ОАЭ ввели 100-процентный акциз на табак и энергетики
Ускоренный порядок снятия запрета на выезд за границу начал действовать в России
Стали известны сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»
Все материалы
Бизнес
Зона вне доступа
Операторов в Москве оставят без опор, а абонентов без сотовой связи
Профессионалы «Победы»
Объявлены победители конкурса среди бортпроводников авиакомпании
Дети науки
Почему многие успешные ученые возвращаются в Россию
S&P Global Ratings сохранило рейтинги банка «Возрождение»
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен бывший руководитель «Трансаэро»
Дмитрий Козак провел заседание оргкомитета Российского инвестиционного форума
Все материалы
Силовые структуры
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Тихий американец
Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд
Угрожавшему кинотеатрам лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Полицейский на УАЗе насмерть сбил 15-летнего мотоциклиста
Неизвестный с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
Разорившийся на бирже отец убил дочь и себя в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году
Найденный под Новгородом мост закопают из-за нехватки денег на его реставрацию
Смотреть можно, трогать нельзя
Чем манит школьников и гиков главная игровая выставка России
Lockheed Martin показала марсианскую станцию
Все материалы
Спорт
Александр КокоринБольше не «ко-ко»
Кокорин из любителя машин и тусовок превратился в главного футболиста России
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
Защитник «Барселоны» Пике в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании
Гол на 85-й минуте принес «Зениту» ничью в матче с «Анжи»
«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче на пустом стадионе
Вратарь пришел в штрафную соперника и отдал голевой пас в концовке матча
СМИ сообщили об отмене матча «Барселоны» в чемпионате Испании из-за беспорядков
Все материалы
Культура
«Труп куда-то уполз»
Гордон Хотон о Смерти и воинах Апокалипсиса
Показали фугу
Легкий способ окультурить своего ребенка
Пошумим, брат
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Хорошего времени» до «Проруби»
Звезда «Такси» допустил возможность съемок будущего фильма в Крыму
Страсти по МатфеюСидите, смотрите
Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
Мэрилина Мэнсона завалило пистолетами во время концерта
В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Криптовалютная проституция
Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
Забытые факты о Playboy
Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ
Умер владелец GQ, Vogue и New Yorker
Пес в бабочке стал звездой сервиса знакомств и предложил почесать ему пузико
Все материалы
Ценности
Ходят и отсвечивают
Что будет красоваться на руках и шеях этой зимой
Какая ж ты гадюка
Молодой москвич пугает горожан американским суперкаром
«Помню только сильнейшую боль»
Чемпионка России по сноуборду потеряла возможность ходить, но это ее не сломило
M.A.C предложил женщинам сделать губы «бронзовыми»
Audi выпустит на гоночный трек электроболид
Полтора шпиона
ЦРУ или Ми-6: на какую разведку работаете вы
Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Сорвать на бутылку
Сколько можно заработать, собирая тонну винограда в день
Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы
Первый фестиваль фейерверков в Архангельске собрал 25 тысяч человек
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Лучшие шеф-повара страны накормят россиян за 990 рублей
Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться
Все материалы
Из жизни
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
В гибели американки из-за увеличения ягодиц обвинили подпольную медсестру
69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Все материалы
Кто круче — немцы или британцы?
Мы спросили об этом главных автомобильных шеф-дизайнеров
Самый быстрый «Мерседес»
Трек-тест Mercedes-AMG GT R, замахнувшегося на лавры Porsche 911
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Mercedes-Benz отзовет в России 11 моделей
Появилась самая внедорожная Lada 4x4 за 740 тысяч рублей
Nissan придумал чувствительные к поту сиденья и руль
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы