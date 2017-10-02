«Испанией продолжают управлять фашисты!»

Худшие опасения насчет каталонского референдума оправдались — народное волеизъявление превратилось в хаос с беспорядками, драками и даже стрельбой резиновыми пулями. «Лента.ру» подводила краткие итоги плебисцита, а корреспондент издания наблюдал за развитием событий на улицах пока еще испанской Барселоны.

Каталония выбрала свободу

По первым обнародованным местными властями данным, при явке в 2,3 миллиона из 5,3 миллионов избирателей независимость поддержали 90 процентов голосовавших. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что жители провинции заслужили право на создание собственного государства: «Мы заслужили, чтобы нас слышали, чтобы нас уважали, чтобы нас признали <...> Мы сами вольны выбирать свое будущее, у нас есть право на свободу и на мирную жизнь <...>».

Испанские власти результатов референдума не признали

Мадрид провозгласил плебисцит незаконным. «Референдума сегодня не было, — заявил испанский премьер Мариано Рахой. — Сегодня все испанцы увидели, что власть закона сильна и реальна, и она ограничивает тех, кто подрывает основы правового государства. Она действует законными методами, отвечает на провокации, и делает это эффективно и невозмутимо». В мятежную провинцию перебросили силы Гражданской гвардии. Они всячески мешали народному волеизъявлению, в некоторых случаях силовики и голосующие вступали в стычки, стражи порядка применяли в том числе и резиновые пули. Из-за беспорядков пострадали более 840 человек.

Зарубежные политики преимущественно выступили с требованием сохранить единство Испании

Соответствующие заявления делали и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, и президент США Дональд Трамп. В руководстве ЕС отмечали, что в случае отделения автоматическое членство в Евросоюзе Каталонии предоставлено не будет. После референдума Меркель, однако, потребовала от Рахоя объяснить, почему полиция демократического государства была столь жестока с голосовавшими. Испанское правительство отметило, что меры воздействия применялись не к людям, а к электоральным материалам — например, бюллетеням для голосования.

Пучдемон пообещал направить результаты референдума местному парламенту

Он должен принять формальное решение о провозглашении независимости в течение двух дней. Оно может вызвать крупнейший политический кризис в стране. Рахой пообещал, что диалог с Каталонией будет проходить в рамках закона.

###

Каталонцев можно было бы назвать «европейскими курдами». С тем отличием, что у них формально есть своё карликовое государство — Андорра. Символично, что Каталония голосовала через неделю после того, как в Иракском Курдистане был проведён плебисцит.

Нынешняя правящая коалиция Каталонии во главе с президентом Карлосом Пучдемоном планомерно работала на отделение от Испании. Возглавляемая им коалиция хоть и очень разношерстна — она включает в себя и правых умеренных националистов, и местных социалистов, и радикальных леваков CUP — но у всех этих партий в программе есть решительные тезис: Каталония должна быть независимой.

Референдум 1 октября прошёл почти через три года после всенародного анкетирования, которое поначалу тоже называлось референдумом. Тогда, 9 ноября 2014 года, в гораздо более комфортных условиях при явке, составившей менее 40 процентов избирателей, 82 процента высказались за независимость Каталонии.

В этот раз спокойной голосовать Мадрид не дал: из столицы были направлены части Гражданской гвардии. Большая часть гвардейцев из-за недружелюбия местных вынуждена была жить в кораблях близ Барселоны и Таррагона. Ставка Мадрида на чужаков была понятно — каталонская полиция «моссас» выступила по отношению к сепаратистам с позиций дружественного нейтралитета, а порой даже открыто поддерживала сепаратистовм.

Каталонцы около избирательного участка, доступ к которому перекрыт трактором, чтобы туда не попала полиция Фото: Emilio Morenatti / Getty Images

Накануне референдума угадывалась тактика противоборствующих сторон — завезённая из Испании гвардия ездила бы по участкам для голосования, пытаясь забрать бюллетени до старта плебисцита и до прихода первых активистов. Чтобы противодействовать такому сценарию, сторонники проведения референдумов начали собираться у участков с позднего вечера субботы.

Утром воскресенья гвардия пошла в атаку сразу на нескольких участках. Сценарий был жёстким — полицейские дубинками избивали пришедших голосовать. Но к полудню «кавалерийский наскок» испанцев выдохся. Успех был незначительный: по данным испанского МВД к вечеру из более чем 2000 участков закрыли только 92. Репутационные издержки такой тактики будут, очевидно, велики — кадры с окровавленными стариками из Барселонетты за несколько человек облетели весь мир. «Испанцы ведут себя как оккупанты», — сетовал в беседе с «Лентой.ру» один из местных чиновников.

Жесткие действия полиции во время каталонского референдума Сергей Лунев

Толпы желающих поучаствовать в референдуме растягивались и петляли за сотни метров от школ, ставших избирательными участками в центре Барселоны. Проголосовавшим аплодировали. Они, отдав свой голос, никуда не уходили, а оставались около избирательных участков, создавая массовку. «Чем больше нас тут, тем меньше будет охота полиции сюда соваться», — рассказал один из каталонцев. Местные активно координировались: новости о действиях полицейских мгновенно разлетались по соцсетям и месенджерам. «Испанией продолжают управлять фашисты!», — пояснил взволнованный активист, изучающий сообщения о проделках силовиков.

Чтобы обезопасить местных жителей от произвола людей в погонах, связи организаторы голосования были вынуждены пойти на экспериментальные меры. Избиратель не был прикреплён к какому-либо участку, он лишь был отмечен в единой базе избирателей. После того, как он получал бюллетень, его вычеркивали из списка, чтобы избежать повторного голосования. Для идентификации избирателей, кроме паспортных данных, использовался номер мобильного телефона.

Активные «антигвардейские» меры люди принимали где-то до 16:00, затем стало ясно — они победили, полицейских в гвардейцев в центре Барселоны просто нет. Нервное ожидание разгона сменилось эйфорией. Но это Барселона — в маленьких каталонских городках и в пригородах столицы силовики вели себя куда более отвязно. Доходило до откровенного избиения и стрельбы резиновыми пулями.

Столкновения полиции с участниками референдума Фото: Emilio Morenatti / AP

Стоит отметить, что в Барселоне были не только сторонники независимости. За единство Испании на площади Каталонии митинговало несколько десятков человек, в основном стриженных «под ноль» мужчин. Они даже вступили в небольшую потасовку со сторонником независимости. Происпанский митинг продлился несколько часов, но рассосался почти мгновенно — местные активисты недвусмысленно дали понять бритоголовым, что им тут не рады.

Завершалось голосование торжественно. Каталонцы, стоя в дверях школы, пели гимн своей родины. Их референдум — который пусть едва ли кто-нибудь признает со стороны, всё-таки состоялся. Игравший мускулами Мадрид оказался в слабой позиции — жестокость полицейских по отношению к безоружным людям была запечатлена и немедленно стала достоянием общественности. Теперь слово за парламентом, который должен объявить официальное решение в течение двух дней. Представляется, что воскресенье — только пролог для весёлой недели, которая предстоит Каталонии.