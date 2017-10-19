Испания решила приостановить автономию Каталонии

Правительство Испании заявило, что начнет процедуру применения 155-й статьи конституции, приостанавливающей автономный статус Каталонии. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает Reuters со ссылкой на офис премьер-министра королевства.

В субботу, 21 октября, кабинет министров соберется на внеочередное заседание, на котором обсудит дальнейшие шаги в отношении Каталонии.

Ранее 19 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отверг ультимативное требование Мадрида к Каталонии отказаться от стремления к независимости, однако вновь выразил готовность к диалогу с испанскими властями.

За три дня до этого Пучдемон направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором призвал Мадрид к переговорам. При этом он не прояснил, была ли провозглашена независимость региона.

Плебисцит о независимости состоялся в регионе 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за его выход из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.

