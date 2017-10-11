Испания сделала первый шаг к захвату власти в Каталонии

Испанское правительство сделало первый шаг к захвату власти в Каталонии. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Мариано Рахоя направило в Барселону запрос: в Мадриде хотят знать, провозгласила ли провинция независимость. «Ответ каталонского лидера определит будущие события в течение ближайших дней», — пояснил он.

Получение ответа на формальный вопрос — первый шаг к задействованию 155 статьи испанской конституции, которая позволит отменить автономный статус Каталонии и перейти к прямому управлению провинцией.

Во вторник, 10 октября, глава каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент провинции оставить возможность для переговоров с Мадридом. «Результаты референдума являются мандатом народа к тому, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики. Предлагаю парламенту приостановить принятие декларации независимости для возможности дальнейшего диалога», — заявил он.

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Позже Пучдемон и политики, поддерживающие независимость Каталонии, поставили подписи под соответствующей декларацией. «Мы призываем все государства и международные организации признать Каталонскую республику независимым и суверенным государством. Мы призываем каталонское правительство принять все необходимые меры для обеспечения возможной и полной эффективности этой декларации о независимости и мер, содержащихся в законе о переходном периоде, устанавливающем республику», — говорится в документе.

Плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.