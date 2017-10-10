Испанские власти приготовились к аресту главы Каталонии

Испанская полиция готова провести арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона в случае, если он объявит о независимости региона. Об этом сообщает Bloomberg co ссылкой на собственные источники.

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Как рассказал один из собеседников агентства, соответствующий приказ еще не поступил, однако в Барселоне находятся сотрудники спецподразделений, готовые выполнить данное задание, несмотря на возможное сопротивление со стороны региональных полицейских.

На 10 октября анонсировано выступление Пучдемона в парламенте автономного сообщества, во время которого он может провозгласить независимость региона от Испании.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид не признает итогов данного волеизъявления и считает его результаты ничтожными.