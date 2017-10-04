Каталония провозгласит независимость в ближайшие дни

Каталония провозгласит независимость от Испании в ближайшие дни. Об этом в интервью BBC заявил глава региона Карлес Пучдемон.

В первом общении с журналистами после референдума Пучдемон пояснил, что правительство региона издаст соответствующий указ к концу этой недели либо к началу следующей. Он отметил, что в настоящее время между Мадридом и властями Каталонии нет контакта.

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Когда его спросили, что он будет делать в случае попытки испанских властей взять вод контроль правительство Каталонии, Пучдемон ответил, что это станет «ошибкой, которая изменит все».

3 октября король Испании Фелипе VI обвинил власти Каталонии в нелояльности. «Пытаясь сломить единство Испании, они в ясной и решительной манере поставили себя вне закона», — заявил монарх.

Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава королевства. Центральная власть страны всячески пыталась помешать проведению плебисцита, включая силовые методы. Пострадали более 900 человек.