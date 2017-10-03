Путин прокомментировал ситуацию вокруг референдума в Каталонии

Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума в Каталонии, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот. Мероприятие во вторник, 3 октября, транслировал телеканал «Россия 24».

«Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства», — сказал российский лидер. Он выразил надежду, что сложную ситуацию удастся разрешить.

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Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля относительно легитимности результатов волеизъявления каталонцев: референдум является внутренним делом Испании. Он также отказался оценивать действия испанских правоохранительных органов во время плебисцита.

Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за независимость автономного сообщества. Центральная власть королевства всячески пыталась помешать его проведению. В частности, в Барселоне против голосовавших полиция применила резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских.

Еврокомиссия считает референдум незаконным и не признает его результаты.