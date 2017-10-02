Кремль прокомментировал каталонский референдум

В Москве считают референдум в Каталонии внутренним делом Испании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 2 октября.

«Мы не приемлем, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов Российской Федерации. И не скрывая эту свою точку зрения, мы о ней говорим», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать действия испанских правоохранительных органов в отношении участников референдума.

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Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября. Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение высказались 90,09 процента проголосовавших. Против выступили 7,87 процента участников волеизъявления. Между тем Мадрид не признает легитимность голосования. Испанские СМИ сообщают о массовых беспорядках в ходе мероприятия. В частности, сообщалось, что полиция силой выводила голосующих с участков в Каталонии. В Барселоне сотрудники правоохранительных органов применили против голосовавших резиновые пули.

По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

