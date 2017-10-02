Число участников референдума в Каталонии превысило сто процентов

Власти Каталонии насчитали более 100 процентов голосовавших на референдуме по вопросу отделения от Испании Об этом сообщает El Mundo.

Во время пресс-конференции по итогам плебисцита официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул заявил, что за независимость от Испании высказались 90,09 процента проголосовавших. Против выступили 7,87 процента участников волеизъявления. Пустыми и недействительными оказались 2,92 процента поданных бюллетеней.

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Издание обратило внимание, что в сумме эти данные составляют 100,88 процента, что превышает теоретически допустимое число. Газета указывает, что причиной такого несоответствия, вероятно, стала простая арифметическая ошибка, допущенная при определении процентов.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании прошло в воскресенье, 1 октября. Центральная власть королевства всячески пыталась помешать проведению плебисцита. В частности, сообщалось, что испанская полиция применила против голосовавших в Барселоне резиновые пули. В ходе столкновений пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских.