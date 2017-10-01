В Каталонии завершился референдум о независимости

В Каталонии в 20:00 по местному времени (21:00 мск) закрылись избирательные участки, передает РИА Новости.

Как заявил агентству официальный представитель женералитета региона Жорди Турул, в течение дня участие в референдуме приняли «многие миллионы» местных жителей. «Триста девятнадцать избирательных участков были вынуждены закрыться, голосование не было нормальным, многие миллионы каталонцев проголосовали. Мы можем говорить, что счет идет на миллионы», — отметил он.

Население региона составляет 7,5 миллиона человек, право голоса в Каталонии имеют более 5,3 миллиона.

Ранее сообщалось, что явка на референдуме в Каталонии по вопросу о независимости автономного сообщества от Испании к середине воскресенья составила более 50 процентов.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который Мадрид объявил незаконным. В ходе голсоования начались беспорядки, сотрудники испанской полиции, по официальным данным, задержали от трех до шести человек. Также сообщалось о 460 пострадавших. Мэр Барселоны Ада Колау выступила против действий испанской полиции по отношению к населению в ходе голосования.

Мадрид всячески пытался помешать проведению референдума. В частности, сообщалось, что испанская полиция применила резиновые пули против голосовавших в Барселоне.