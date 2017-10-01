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Каталония потребовала от ЕС осудить Испанию за вмешательство в референдум

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Каталония обратилась в Евросоюз с требованием официально осудить испанские власти за вмешательство в референдум о независимости региона и нарушение прав и свобод жителей провинции в ходе голосования. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает ТАСС.

На пресс-конференции в Барселоне глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева заявил, что власти региона ведут переговоры с представителями ЕС. «Мы уже попросили их выступить с реакцией», — подчеркнул он.

Ромева пояснил, что речь идет о нарушении Испанией статьи 7 договора ЕС, которая оговаривает неприкосновенность демократических прав и свобод в странах сообщества.

Ранее 1 октября замглавы Европарламента, депутат из Австрии Ульрике Луначек признала референдум в Каталонии законным. Луначек отметила, что шокирована ситуацией в Каталонии, и призвала к деэскалации конфликта.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии началось в воскресенье в 10 утра по московскому времени. Оно продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

Мадрид всячески пытается помешать проведению референдума. В частности, сообщается о том, что испанская полиция применила резиновые пули против голосовавших в Барселоне. По последним данным властей Каталонии, в различных столкновениях жителей региона со стражами порядка пострадали 337 человек.

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