На референдуме в Каталонии проголосовали более половины избирателей

Явка на референдуме в Каталонии по вопросу о независимости автономного сообщества от Испании к середине воскресенья составила более 50 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя каталонского правительства Жорди Туруль.

«Сейчас нам говорят, что уже более 50 процентов людей проголосовали на участках, где не происходит полицейское вмешательство», — сказал Туруль.

Он отметил, что референдум встречает противодействие со стороны Мадрида. От действий испанской полиции пострадали не менее 337 человек, властям региона удалось обеспечить голосование на 96 процентах избирательных участках. Ответственность за противодействие референдуму Туруль возложил на председателя правительства Испании Мариано Рахоя.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании началось в 10 утра по московскому времени, продлится до 20:00 по местному времени.

Мадрид не признает референдум. Каталонская полиция отказалась исполнять решение Верховного суда Испании о закрытии участков для голосования за независимость Каталонии. Вместо сотрудников каталонских правоохранительных органов решение суда исполняют силы Гражданской гвардии и национальной полиции, направленные в Каталонию правительством Испании.

Каталонские власти призывали жителей провинции не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям полиции по недопущению проведения референдума.