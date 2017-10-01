Полиция Каталонии отказалась подчиняться испанской власти

Каталонская полиция отказались исполнять решение Верховного суда Испании о закрытии участков для голосования за независимость Каталонии. Об этом в воскресение, 1 октября, сообщает El Pais.

Как утверждается в материале издания, вместо сотрудников каталонских правоохранительных органов решение суда исполняют силы Гражданской гвардии и национальной полиции, направленные в Каталонию правительством Испании. Ими было заблокировано более 1,5 тысячи участков, среди которых оказался и избирательный пункт в провинции Жирона, где должен был лично голосовать президент каталонского Женералитата Карлес Пучдемон (Carles Puigdemont).

Местные СМИ сообщают, что в большинстве избирательных пунктов отключен интернет, а сотрудники испанской полиции разбивают входные двери кувалдами, конфискуют урны для голосования, силой выводят граждан Каталонии с территорий участков и проводят аресты сторонников независимости. Несколько человек, скандирующих «Мы все равно проведем референдум!», уже успели пострадать в стычках с правоохранительными органами, передает «Интерфакс».

В то же время, по словам представителя каталонского правительства в Барселоне Жорди Туруля (Jordi Turull), на территории Каталонии работают более 73 процентов участков для голосования. «Открыты 73 процента столов: то есть, три четверти от предусмотренного», — заявил он, передает ТАСС.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии началось в 10 утра по московскому времени. Каталонские власти призывали жителей провинции не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям полиции по недопущению проведения референдума.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).