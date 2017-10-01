Испанский премьер высказался по поводу волеизъявления каталонцев

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил на пресс-конференции, что в Каталонии референдума о самоопределении не было. Его слова приводит РИА Новости.

Он пообещал, что правительство не будет избегать диалога, но только в рамках закона.

В Каталонии в 20:00 по местному времени (21:00 мск) закрылись избирательные участки. По словам официального представителя женералитета региона Жорди Турул, в течение дня участие в референдуме приняли «многие миллионы» местных жителей.

Население региона составляет 7,5 миллиона человек, право голоса в Каталонии имеют более 5,3 миллиона жителей.

Явка, по предварительным данным, составила более 50 процентов.