Еврокомиссия признала незаконным референдум в Каталонии

Еврокомиссия (ЕК) считает референдум о независимости, который прошел в Каталонии 1 октября, незаконным. Об этом в понедельник, 2 октября, заявил журналистам официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, передает ТАСС.

«В соответствии с Конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным», — отметил Схинас в ходе пресс-конференции в Брюсселе. «Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз», — подчеркнул он.

Схинас также добавил, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер намерен в понедельник обсудить ситуацию в Каталонии с премьер-министром Испании Мариано Рахойем.

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Ранее в понедельник власти Каталонии сообщили, что за обретение независимости от Испании на референдуме проголосовали 90 процентов жителей региона. Явка составила 2,26 миллиона избирателей из 5,34 миллиона жителей региона, имеющих право на участие в голосовании, то есть 42,3 процента.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании прошло в воскресенье, 1 октября. Центральная власть королевства всячески пыталась помешать проведению плебисцита. В частности, в Барселоне против голосовавших полиция применила резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских.