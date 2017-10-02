Интернет и СМИ
 

Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии

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Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что испанские силовики изъяли около 700 тысяч заполненных бюллетеней и они не были включены в общий подсчет голосов. Об этом он написал в своем Twitter, не назвав источники информации.

Также Ассанж отметил, что насилие со стороны центральных властей в итоге увеличило количество высказавшихся за независимость и одновременно снизило явку. Он сослался на опубликованный в издании сторонников независимости Шотландии The National опрос, проведенный до голосования. Согласно его данным, первоначально собирались прийти на участки 62 процента каталонцев, а соотношение голосов за и против независимости было 83 к 16 процентам.

По словам Ассанжа, «впереди жесткий путь». Он заявил, что отдает должное, во-первых, народу Каталонии, техническим специалистам и разработчикам, которые, «проявив мужество и способность быстро адаптироваться к обстоятельствам, сохранили свою систему голосования в условиях свирепого натиска», и, вторых, гражданскому обществу Каталонии, «превратившему гнев в организацию».

Ранее Ассанж заявил, что в Каталонии из-за референдума началась первая мировая интернет-война, назвав происходящее там крупнейшим на Западе конфликтом между людьми и властями с момента падения Берлинской стены.

По его словам, это связано с тем, что жители и правительство региона используют сеть для организации референдума о независимости. В ответ «испанские спецслужбы атакуют, замораживают телекоммуникации, занимают здания операторов связи, ведут цензуру сотен сайтов, протоколов передачи данных», указал он. Ассанж добавил, что в 2017 году используются современные методы, начиная от VPN, прокси-серверов, «зеркал» и зашифрованных чатов до интернет-слежки, цензуры в сети, а также пропаганды с помощью ботов.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии прошло в воскресенье, 1 октября. Мадрид всячески пытался помешать проведению плебисцита. В частности, сообщалось, что испанская полиция применила против голосовавших в Барселоне резиновые пули. Как заявили каталонские власти, число пострадавших достигло 844 человек.

По данным властей региона, за независимость проголосовали около 90 процентов при явке 2,26 миллиона избирателей, что составляет 42 процента.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что его соотечественники добились своего права на суверенитет. Он пообещал, что в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в местный парламент для «принятия решения в соответствии с законом о референдуме».

Ассанж с июня 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции — в Швеции он обвинялся в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину основатель WikiLeaks отрицает и опасается, что в случае выдачи шведским властям Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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