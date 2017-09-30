Ассанж рассказал о первой мировой интернет-войне

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что в Каталонии из-за планируемого референдума об отделении региона началась первая мировая интернет-война. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Ассанжа, это связано с тем, что жители и правительство региона используют сеть для организации референдума о независимости. В ответ «испанские спецслужбы атакуют, замораживают телекоммуникации, занимают здания операторов связи, ведут цензуру сотен сайтов, протоколов» передачи данных, указал он.

Он также отметил, что «происходящее в Каталонии — крупнейший на Западе конфликт между людьми и властями с момента падения Берлинской стены». Он добавил, чт ов 2017 году используются современные методы, начиная от VPN, прокси-серверов, «зеркал» и зашифрованных чатов до интернет-слежки, цензуры в сети, а также пропаганды с помощью ботов.

Власти Каталонии планируют провести референдум о независимости 1 октября, однако Мадрид пытается не допустить этого. Позволяющий проводить плебисцит закон парламент Каталонии принял 6 сентября. Ранее местные власти разработали документ, согласно которому о независимости будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить референдум.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Местный парламент 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство депутатов, устанавливала срок в полтора года, в течение которого регион должен получить независимость.