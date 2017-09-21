Сторонники независимости Каталонии продолжили массовые манифестации

Сторонники независимости Каталонии продолжили массовые выступления, требуя разрешения провести референдум о региональной независимости, назначенный на 1 октября. Об этом сообщает Reuters.

Несколько сотен человек собрались перед зданием Высокого суда Каталонии. Они держат плакаты с надписями «Остановим диктатуру» и «Мы хотим голосовать».

Пресс-секретарь центрального правительства Испании Мендес де Виго заявил в связи с этим, что протесты организованы небольшой группой и не отражают общего настроения населения.

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20 сентября глава Каталонии Карлес Пучдемон обвинил центральные власти Испании в агрессии против автономного сообщества. Он также выразил полную поддержку членам регионального правительства и другим чиновникам, задержанным испанскими полицейскими.

Ранее в тот же день полицейские задержали 14 высокопоставленных каталонских чиновников, связанных с подготовкой референдума о независимости региона от Мадрида.

Парламент Каталонии 6 сентября принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу о независимости. Ранее местные власти разработали документ, согласно которому о ней будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение плебисцита.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Местный парламент 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство депутатов, устанавливала срок в полтора года, в течение которого регион должен получить независимость.