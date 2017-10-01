Число пострадавших в Каталонии превысило 800 человек

В Каталонии количество пострадавших в результате столкновений, прошедших в день референдума о независимости, достигло 844. Об этом в Twitter сообщило министерство здравоохранения региона.

Уточняется, что причиной травм послужили действия испанской полиции.

Ранее сообщалось о 460 пострадавших.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии началось в воскресенье в 10 утра по московскому времени и продлилось до 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

Мадрид всячески пытался помешать проведению референдума. В частности, сообщалось, что испанская полиция применила резиновые пули против голосовавших в Барселоне. Мэр Барселоны Ада Колау выступила против действий испанской полиции по отношению к населению в ходе голосования.