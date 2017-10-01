В Испании рассказали о задержаниях во время беспорядков в Каталонии

Сотрудники испанской полиции задержали трех человек во время беспорядков на референдуме о независимости Каталонии. Об этом в воскресение, 1 октября, со ссылкой на МВД Испании сообщает РИА Новости.

Как утверждается в материале информационного агентства, среди задержанных также оказался несовершеннолетний, а число пострадавших в стычках с испанской полицией, по словам мэра Барселоны Ады Колау (Ada Colau), превысило отметку в 460 человек.

«Как мэр Барселоны, я настаиваю на том, чтобы действия полиции в отношении беззащитного населения были немедленно закончены», — заявила она.

В то же время администрация Telegram-канала Mash сообщила, что испанские полицейские задержали более 200 человек. По их информации, во время волнений также пострадали и сотрудники правоохранительных органов Испании — всего 11 человек.

Ранее 1 октября Каталония обратилась в Евросоюз с требованием официально осудить испанские власти за вмешательство в референдум о независимости региона и нарушение прав и свобод жителей провинции в ходе голосования.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии началось в воскресенье в 10 утра по московскому времени. Оно продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

Мадрид всячески пытается помешать проведению референдума. В частности, сообщается о том, что испанская полиция применила резиновые пули против голосовавших в Барселоне. По последним данным властей Каталонии, в различных столкновениях жителей региона со стражами порядка пострадали 337 человек.

