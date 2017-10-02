Международные наблюдатели призвали принять во внимание референдум в Каталонии

Международное сообщество должно принять во внимание результаты референдума о независимости Каталонии. Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам глава делегации международных наблюдателей, бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель.

По его словам, плебисцит стал «демонстрацией решимости народа Каталонии в отношении права на выражение мнения и права на демократические процессы». «Это стало примером успешной мобилизации каталонской нации. Результаты референдума должны быть приняты во внимание международным сообществом в целом, а также Евросоюзом, Советом Европы и испанскими властями», — подчеркнул Рупель.

«Мы отметили, что явка была достаточно высокой. Однако у меня сейчас нет точных цифр», — сказал он, добавив, что организаторы референдума предприняли адекватные меры, чтобы избежать ситуации, когда жители автономии могли дважды проголосовать. В то же время, по его словам, были отмечены сложности с обеспечением принципа тайны голосования.

Кроме того, Рупель сообщил, что процесс голосования был организован в соответствии с законодательством Испании. «Что касается организации работы избирательных участков, мы считаем, что процесс был подготовлен тщательно и в соответствии с существующим законодательством Королевства Испания», — зачитал Рупель доклад наблюдателей. Он также выразил надежду, что в ближайшее время испанское правительство начнет переговоры с правительством Каталонии.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии прошло в в воскресенье, 1 октября.

Мадрид всячески пытался помешать проведению плебисцита. В частности, сообщалось, что полиция Испании применила резиновые пули против голосовавших в Барселоне. По последним данным каталонских властей, число пострадавших достигло 844 человек.

После завершения голосования глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил в телеобращении, что каталонцы добились своего права на суверенитет. Он пообещал, что в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для «принятия решения в соответствии с законом о референдуме».