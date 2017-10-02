Власти Каталонии пообещали расследовать действия испанских силовиков

Власти автономного сообщества Каталония создадут специальную комиссию по расследованию насильственных действий испанских полицейских во время проведения референдума о независимости региона. Об этом заявил глава Каталонии Карлес Пучдемон, его слова передает La Vanguardia.

«Правительство [автономного сообщества] решило создать специальную комиссию для расследования нарушения основных прав, которые были совершены», — заявил он на специальной пресс-конференции.

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По словам Пучдемона, региональные власти также требуют немедленного отзыва всех силовиков, которые были присланы в регион центральными властями Испании для того, чтобы помешать проведению плебисцита.

По итогам голосования более 90 процентов принявших в нем участие высказались за независимость автономного сообщества.

1 октября в Каталонии состоялся референдум, на котором жители региона должны были ответить на вопрос о том, хотят ли они оставаться в составе Испании. Центральные власти королевства всячески пытались помешать проведению плебисцита. В частности, в Барселоне против голосовавших полиция применила резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских.