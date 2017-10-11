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Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии

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Карлес Пучдемон
Карлес Пучдемон

Каталонский лидер Карлес Пучдемон и политики, поддерживающие независимость региона, подписались под соответствующей декларацией, передает Reuters.

«Мы призываем все государства и международные организации признать Каталонскую республику независимым и суверенным государством. Мы призываем каталонское правительство принять все необходимые меры для обеспечения возможной и полной эффективности этой декларации о независимости и мер, содержащихся в законе о переходном периоде, устанавливающем республику», — говорится в документе.

Ранее во вторник, 10 октября, Пучдемон призвал парламент оставить возможность для переговоров с Мадридом. «Результаты референдума являются мандатом народа к тому, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики. Предлагаю парламенту приостановить принятие декларации независимости для возможности дальнейшего диалога», — отметил он.

Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария, комментируя действия каталонских властей, заявила, что Пучдемон должен вернуться на путь права, если хочет переговоров. В среду, 11 октября, испанское правительство соберется на заседание, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.

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