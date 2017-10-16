Каталония не определилась с независимостью

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором призвал Мадрид к переговорам. При этом он не прояснил, была ли провозглашена независимость региона. Текст послания опубликован на сайте издания El Pais.

В обращении Пучдемон подчеркнул право Каталонии на независимость. «Наше предложение о диалоге искренне и честно», — пояснил он, добавив, что каталонское правительство стремится провести переговоры с Мадридом в течение ближайших двух месяцев.

На прошлой неделе Рахой дал главе регионального каталонского правительства пять дней на то, чтобы прояснить, объявит ли он о независимости Каталонии. Срок истекает в понедельник, 16 октября. По словам Рахоя, от ответа Пучдемона будет зависеть реакция Мадрида на происходящее в Каталонии.

Плебисцит о независимости состоялся в регионе 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за его выход из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.