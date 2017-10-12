В Барселоне подрались сторонники и противники независимости Каталонии

В День испанской нации (12 октября) в Барселоне сторонники и противники независимости Каталонии закидали друг друга стульями. Видео публикует La Vanguardia. Драка вспыхнула в центре города около полудня (13:00 мск). В стычке, по данным различных источников, приняли участие футбольные хулиганы, а также члены ультраправых группировок. Как минимум один полицейский получил ранения. Задержаны около 20 участников потасовки.

Плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.