Власти Каталонии обвинили Мадрид в перевороте

Решение премьер-министра Испании Мариано Рахоя распустить правительство Каталонии и назначить новые выборы в регионе является «переворотом» и «атакой на демократию». Об этом в субботу, 21 октября, заявила спикер парламента автономии Карме Форкадел, передает Reuters.

«Рахой хочет, чтобы парламент Каталонии прекратил быть демократическим институтом. Мы этого не допустим», — пообещала Форкадел в телевизионном выступлении. Таким образом она отказалась признать принятое ранее правительством Испании решение ввести в действие статью 155 Конституции Испании.

«Мы хотим заявить гражданам этой страны о нашей твердости и надежде. Сегодня, после самого серьезного нападения на каталонские институты с момента их восстановления, мы встаем на защиту суверенитета парламента Каталонии», — сказала она.

Ранее 21 октября Рахой отстранил от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и все его правительство. Таким образом Мадрид привел в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет ввести временное прямое управление автономией.

«Автономия Каталонии не приостанавливается, лишь отстраняются от власти те люди, из-за которых правительство оказалось вне закона и вне конституции», — подчеркнул премьер-министр.