Пучдемон назвал арест правительства Каталонии «покушением на демократию»

Глава Каталонии Карлес Пучдемон считает арест членов правительства женералитета «серьезной ошибкой и покушением на демократию» и потребовал освободить своих подчиненных. Об этом он заявил в эфире телеканала TV3, находясь в Бельгии.

Ранее 2 октября судья Национального суда Испании Кармен Ламела выдала ордер на арест Пучдемона, а также постановила заключить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь других бывших советников. Всем им предъявлены обвинения в попытке мятежа, подстрекательстве к нему и финансовых нарушениях.

Материалы по теме Откололись: Каталония объявила независимость Испании угрожает гражданская война

Адвокат Пучдемона Поль Бекарт позднее бельгийскому телеканалу RTBF уточнил, что его подзащитный не планирует скрываться от европейского ордера на арест и подчинится решению бельгийского правосудия по этому вопросу. При этом, уточняет агентство РИА Новости, решение по главе Каталонии еще не принято — Брюссель может отказаться исполнять выданный Мадридом ордер, если посчитает, что речь идет о нарушениях фундаментальных прав человека.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

Испанское правительство в ответ на решение Барселоны распустило каталонский парламент. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.