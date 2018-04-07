Беглый Пучдемон рассматривал возможность укрыться в России

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Карлес Пучдемон

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассматривал возможность отправиться в Россию перед тем, как его задержали в Германии. Об этом со ссылкой на источники пишет El Mundo.

По информации издания, после того как 22 марта Пучдемон прибыл в Финляндию, судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и бывших советников женералитета. «У бывшего главы правительства, согласно источникам расследования, было два варианта — отправиться в Россию, граничащую с Финляндией, или поехать в Стокгольм, что он в итоге и сделал», — пишет газета.

Пучдемон, как отмечает издание, предпочел «неожиданный вариант» — в пятницу 23 марта он отправился на машине в Лапландию, откуда потом перебрался в столицу Швеции. В Стокгольме Пучдемон запланировал возвращение в Бельгию через Данию и Германию, где его задержала полиция.

Пучдемон был ключевым организатором референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. Тогда 90 процентов проголосовавших каталонцев поддержали отделение от Испании. Центральные власти объявили референдум в Каталонии незаконным. В регионе было введено прямое управление Мадрида, после чего Пучдемон и часть министров регионального правительства уехали за рубеж.

Пучдемону в Испании предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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