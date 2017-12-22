Сторонники независимости Каталонии выиграли парламентские выборы

Партии, выступающие за независимость Каталонии, выиграли на досрочных парламентских выборах в автономии. Об этом сообщает El Periódico de Catalunya по итогам подсчета 99,84 процента голосов.

Лидирующую позицию заняла центристская партия «Граждане» с 37 мандатами, однако сторонники независимости получили в парламенте абсолютное большинство — партии «Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства» займут 70 мест при необходимых 68.

Правящая «Народная партия» Испании правоцентристского толка получает четыре мандата.

Явка составила 81,95 процента и стала рекордной.

Бывший председатель женералитета Карлес Пучдемон, комментируя результаты, заявил, что «жители автономии сотворили историю — каталонская республика обыграла монархию».

Каталония провозгласила независимость от Испании 27 октября после проведенного референдума. Испанское правительство в ответ на решение Барселоны распустило каталонский парламент и назначило досрочные выборы. Пучдемон, лидер движения «Вместе за Каталонию», уехал в Бельгию и сдался местной полиции, но впоследствии был освобожден.

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