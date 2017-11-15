В Кремле открестились от обвинений в причастности к ситуации в Каталонии

Сообщения о якобы вмешательстве Москвы в ситуацию вокруг объявления независимости Каталонии напоминают проявление антироссийской истерики в других странах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в среду, 15 ноября.

«Ни власти Испании, ни НАТО, ни газеты не привели ни одного хоть сколько-то заслуживающего внимания аргумента в пользу достоверности этого заявления. Исходя из этого мы считаем эти обвинения голословными», — сказал пресс-секретарь президента России.

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Накануне глава Минобороны Испании Мариа Долорес Коспедаль заявила, что интернет-трафик с недостоверными сообщениями в соцсетях о референдуме в Каталонии шел из России. В начале недели глава испанского внешнеполитического ведомства Альфонсо Дастис сообщил об отсутствии доказательств причастности Москвы к распространению пропагандистской информации в интернете о каталонском кризисе. Однако, по его словам, многие подобные сообщения «связаны с сетями, которые расположены или имеют свои точки распространения в РФ».

В свою очередь представители каталонских властей отрицают вмешательство России в дела региона.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход из состава Испании. Мадрид итогов плебисцита не признает.