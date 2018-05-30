Латвия изучит использование российских денег для дестабилизации Европы

В Латвии решили расследовать факты использования российских денег для дестабилизации политической ситуации в Европе. Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас наши правоохранительные органы расследуют некоторые зацепки, относящиеся к гибридной войне, которые мы им предоставили», — заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По словам министра, граждане России и других стран бывшего СССР вкладывают деньги в банки Латвии. Впоследствии неопределенная часть этих средств могла быть использована для вмешательства в дела других государств.

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Ринкевича поддержала министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола. Она дала понять, что достоверную информацию о фактах использования российских денег с целью влияния на политическую ситуацию в Европе латвийское правительство получило от США. О каких конкретно ситуациях идет речь, чиновники не уточнили.

Источники Reuters сообщили, что один из эпизодов — попытка государственного переворота в Черногории в 2016 году. Помимо этого, Россию обвиняют во вмешательстве в выборы США и Германии, в референдумы в Великобритании и Испании. Официальная Москва все обвинения подобного рода отрицает.

Впервые об использовании латвийских банков в качестве транзитных пунктов для вывода российских денег заговорили после банковского скандала в стране в феврале-марте этого года. Тогда Министерство финансов США обвинило банк ABLV в отмывании денег клиентов из России, Азербайджана и с Украины. В результате разразившегося кризиса клиенты забрали из банка около 700 миллионов евро, а само учреждение закрылось.

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