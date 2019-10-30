В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами

По факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что дело расследуется по статье 357 УК РФ (геноцид). По данным следователей, которые ссылаются на рассекреченные архивы ФСБ, 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома с применением мобильных газовых камер.

Тела 214 детей были обнаружены в 1943 году, после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации. Некоторые военные, по данным СК, были осуждены за совершение преступлений, однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и другие неустановленные лица не понесли наказания.

В начале октября этого года ФСБ России рассекретила документы о гибели детей в годы Великой Отечественной войны, в том числе результаты обследования могил и эксгумации тел. Согласно одному из документов, на некоторых телах не было следов травм и огнестрельных ранений, что подтверждает версию о погребении детей заживо.

В других документах, согласно показаниям свидетелей, погибшие дети имели физические недостатки: искривление позвоночника, короткие конечности или отсутствие частей тела. При этом в результатах эксгумации говорится, что воспитанники детского дома погибли от отравления выхлопными газами, когда ехали в кузовах грузовиков.

Воспитанников детского дома эвакуировали из Симферополя в Ейск в начале войны. Летом 1942 года город оккупировали нацисты, в октябре детей в грузовиках отвезли к месту захоронения.

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