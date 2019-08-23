Рассекречены документы об освобождении Кишинева

Министерство обороны России рассекретило документы о проведении Ясско-Кишиневской операции в окрестностях Кишинева. Публикация посвящена 75-летней годовщине освобождения города от захватчиков, документы размещены на сайте ведомства.

В частности, в открытом доступе можно посмотреть сводки с фронта, схемы боевых и разведывательных действий, наградные листы. Также опубликованы документы со свидетельствами о бесчинствах оккупантов и преследовании местного населения за приверженность к советскому строю, а также материалы о праздновании освобождения города.

«Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР», — говорится в сообщении. Согласно ему, советские войска обещали сохранить жизнь и обеспечить безопасность всем, кто сдастся в плен. Таким образом поступило более 55 тысяч немецких и румынских солдат.

Ясско-Кишиневская операция — стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов и Черноморского флота. Была проведена с 20 по 29 августа 1944 года с целью уничтожить немецкую группу армий «Южная Украина», завершить освобождение Молдавии и вывести из войны Румынию. Является одной из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны.

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