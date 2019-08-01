Рассекречены документы об освобождении Каунаса

Министерство обороны России рассекретило документы о происходившем в литовском Каунасе в годы Великой Отечественной войны. Публикация посвящена 75-летию освобождения города.

Бои за Каунас начались 31 июля 1944 года. В освобождении города принимали участие войска 3-го Белорусского фронта. По меньшей мере шесть бойцов были удостоены звания Героя Советского Союза за сражения под Каунасом.

Минобороны рассекретило сведения о пытках и расстрелах мирного населения, которые начались после прихода в город фашистских войск в 1941 году. В Каунасе было уничтожено около 40 тысяч советских граждан и военнопленных, а также более 50 тысяч человек из Франции, Бельгии, Венгрии, Чехословакии и других стран.

В середине июля ведомство рассекретило документы к 75-летней годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Среди них журналы боевых действий, приказы Верховного главнокомандующего, боевые донесения, наградные листы, а также статьи из периодических изданий того времени и фотоматериалы.

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