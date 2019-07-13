Рассекречены документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.

В нем впервые опубликован ряд рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны. Среди них журналы боевых действий, приказы Верховного главнокомандующего, боевые донесения, наградные листы, а также статьи из периодических изданий того времени и фотоматериалы.

В одном из документов отмечается, что стремительное освобождение города и окрестностей позволило сохранить доказательства преступлений немецкого командования против гражданского населения и военнопленных. В частности, рассказывается о местечке Панары в восьми километрах от Вильнюса, где была обнаружена фабрика смерти, где были убиты более 200 тысяч человек.

11 июля МИД Литвы вызвал посла России, чтобы выразить протест по поводу готовящегося празднования 75-летия освобождения Прибалтики от немецкой оккупации. В Вильнюсе также назвали «особенно циничным и провокационным шагом» планы устроить салют накануне заключения пакта Молотова-Риббентропа, который создал предпосылки к началу войны.

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