Минобороны рассекретило документы времен Второй мировой войны

Минобороны России рассекретило документы об освобождении столицы Эстонии Таллина от войск Третьего рейха. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Документы опубликовали к 75-й годовщине освобождения Таллина. В них указывается время ввода войск Красной армии в столицу Эстонии, раскрываются детали первых минут освобождения города, рассказывается о встрече военнослужащих и жителей.

«Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах Красной армии они видит своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками, проходящим частям. Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью помогают нашим бойцам в трудные минуты», — говорится в одном из политдонесений.

Также в архивных документах описываются зверства немецких оккупантов над мирными жителями и пленными. К примеру, во время продвижения Красной армии к лагерю Клоога гитлеровцы казнили почти всех узников лагеря, чтобы «замести следи своих злодеяний». Так, по заявлениям уцелевших, они сожгли и расстреляли до трех тысяч человек, среди которых были женщины и дети.

«В 8 часов утра 19.09 в лагерь прибыли из Таллина закрытые грузовые машины. Были привезены: 800 человек русских военнопленных, 700 эстонцев полтизаключенных, 74 еврея из лагеря Лагеди, где их не успели уничтожить немцы (там отступая в спешке, немцы расстреляли 440 человек», — говорится в политдонесении Ленинградского фронта.

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