Россия рассекретила объект «Е»

«Роскосмос» в честь 60-летия запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-2», которая стала первым в мире космическим аппаратом (КА), достигшим поверхности естественного спутника Земли, опубликовал рассекреченные документы, касающиеся первой советской лунной программы.

Среди материалов, выложенных в открытый доступ, можно заметить, в частности, постановление советского правительства от 20 марта 1958 года за номером 343-166, определяющее разработку первых лунных КА, обозначенных как объекты «Е», которые «обеспечивают получение второй космической скорости и попадание в Луну (1-й вариант), а также облет вокруг Луны (2-й вариант)», и обозначают срок подготовки и осуществления первого пуска — октябрь 1958 года.

Там же далее сообщается, что 22 мая 1958 года конструктор Сергей Королев утвердил исходные данные по основным параметрам третьей ступени ракеты Р-7 для выведения объекта «Е», которую предполагалось разработать в двух вариантах, отличающихся двигательными установками (ДУ) третьей ступени — первый («изделие 8К72») планировалось оснастить двигателем РО5-154, тогда как второй («изделие 8К73») должен был получить 8Д711.

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Ранее в сентябре ArsTechnica заметила, что система десантного модуля европейско-российской марсианской станции ExoMars-2020, не прошедшая удачного испытания, угрожает своевременному запуску одноименной миссии.

В июне 2017 года редактор сайта RussianSpaceWeb.com Анатолий Зак сообщил, что Украина продаст Китаю технологию создания «блока Е» советского спускаемого лунного модуля, на котором в конце 1960-х — начале 1970-х СССР планировал высадить первого космонавта на поверхность спутника Земли.

Запущенная 2 января 1959 года «Луна-1» стала первым в мире рукотворным объектом, который достиг второй космической скорости, преодолел притяжение Земли и оказался искусственным спутником Солнца. Стартовавшая 12 сентября 1959 года «Луна-2» стала первым в мире рукотворным объектом, который достиг поверхности естественного спутника Земли.

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