Раскрыто будущее Федора

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Робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) больше не полетит в космос, сообщил РИА Новости исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Ему [FEDOR] там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», — сказал руководитель. По его словам, Федор из-за наличия ног не годится для работы в открытом космосе, для чего уже начата разработка соответствующего автоматического устройства без нижних конечностей.

Согласно информации ТАСС, 12 сентября должны начаться наземные испытания FEDOR, по итогам которых станут ясны его перспективы на Земле. Дудоров предполагает, что автоматическое устройство может стать, например, экспонатом в музее или образцом для отработки технологий копирующего управления.

10 сентября FEDOR поместили на хранение в кофр в ракетно-космической корпорации «Энергия» (Московская область). FEDOR на спускаемой капсуле «Союз МС-14» вернулся на Землю 7 сентября. Ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» стартовала к Международной космической станции 22 августа.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований изначально по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. В денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов. Из 48 двигателей FEDOR 16 являются зарубежными. Кабели и одноплатный компьютер с системами электропитания и охлаждения робота — иностранного производства. В России для FEDOR произведена большая часть корпусных изделий и пластиковых элементов. Находившийся на орбите FEDOR не работал автономно, поскольку у «Андроидной техники» не было достаточно времени для такой подготовки робота.

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