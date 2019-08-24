«Союз-2.1а» с FEDOR не смог пристыковаться к МКС

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

В ходе стыковки, запланированной на 08:30 по московскому времени, космический корабль приблизился к МКС на расстояние 96 метров, после чего удалился от него на 280 метров.

«Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "Курс-НА" на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, после чего ЦУП (Центр управления полетами — прим. «Ленты.ру») дал команду на увод корабля от станции», — сказал источник РИА Новости.

Специалисты «Роскосмоса», собравшиеся на заседание в ЦУП, решили не проводить сегодня, в субботу, 24 августа, вторую попытку стыковки. Следующие попытки стыковки запланированы на утро 25 и 26 августа.

В ходе трансляции пуска «Союз МС-14» с FEDOR диктор НАСА предупредил, что у космического корабля нет системы телеоператорного режима управления (ТОРУ), потому космонавты на борту станции в случае возникновения неполадок не смогут в ручном режиме пристыковать «Союз МС-14» к МКС.

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Ранее в августе исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) получил 48 двигателей, из которых 32 являются российскими.

В феврале Дудоров заявил, что в денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов.

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Антропоморфный робот-спасательFEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований (ФПИ) по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей.

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