Запад лишил российского «Федора» комплектующих

Российский антропоморфный робот-спасатель FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) начинает получать меньшее число зарубежных комплектующих, после того как поставщики узнали о возможностях робота стрелять из пистолета. Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Все, что касается корпусных изделий, пластиковых элементов, мы делаем в России как с использованием собственных мощностей, так и наших партнеров. Все, что касается редукторов, датчиков, двигателей, камер, компьютеров, то буквально до прошлого года мы использовали импортные комплектующие, а сейчас постепенно переходим на собственные разработки нашей компании», — сообщил исполнительный директор компании-разработчика.

Дудоров рассказал, что поставки прекратились после того, как партнеры, у которых «Андроидная техника» закупала двигатели, увидели возможности робота «Федора». В результате производителям пришлось наладить собственное производство двигателей, провести исследования для последующего производства силомоментных датчиков и датчиков скручивания, для управления с помощью специального костюма с обратной отдачей.

«Хотелось бы также перейти на использование российских кабелей, но кабелей нужного нам качества в России производится немного», — сказал исполнительный директор.

По его словам, в настоящее время возможно «где-то половину» FEDOR собрать, используя российские комплектующие. «Если говорить в денежном выражении, то процентов 40 — это российские комплектующие. Если брать количество деталей, массу робота, то отечественного в нем процентов 70-75», — отметил менеджер.

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Дудоров добавил, что зарубежные комплектующие в FEDOR имеют западное происхождение, а в Китае «нет тех решений, которые позволили бы создать высокоэффективную робототехническую систему».

Робот FEDOR создается «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований (ФПИ) по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Одним из применений FEDOR называются работы в открытом космосе.

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