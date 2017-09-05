Наука и техника
 

Робот Федор научился работать на складе

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Робот «Федор»
Робот «Федор»

Российского робота-андроида Федора научили точным движениям, благодаря которым он может работать на складе и преодолевать полосы препятствий. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Разработки были представлены в рамках конкурса, проводимого фондом совместно с Минобрнауки. В нем приняли участие студенты МФТИ, МГТУ имени Баумана, Северо-Кавказского федерального университета и других российских вузов. Первый этап успешно прошли лишь 14 команд из более чем 40.

«Участники первого этапа конкурса выполняли задания на основе 3D-модели в виртуальной среде симулятора, моделируя управление движениями андроида. Конкурс включает четыре номинации — "Тонкая моторика манипуляторов и захватов", "Тонкая моторика манипуляторов", "Полоса препятствий" и "Действия на складе"», — сообщил представитель ФПИ.

Робот Федор, или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), создан инженерами НПО «Андроидная техника». Он способен, в частности, повторять движения оператора, передавать видео- и аудиосигналы, а также поднимать грузы до 10 килограммов. FEDOR также может работать в условиях открытого космоса.

В июле сообщалось, что Федор стал перым в мире роботом, который смог сесть на шпагат. Столь выдающиеся навыки необходимы для преодоления сложных препятствий, рассказали создатели андроида. Помимо этого, он является единственным в мире роботом, который может смотреть вверх и вниз, поднимая и опуская голову.

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