Робот Федор станет Героем России

Российского робота-андроида Федора к 2024 году отправят на Международную космическую станцию (МКС). Он станет помощником пилота, рассказали «Известиям» в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

«Доработанный Федор может принять участие во всех трех летных испытаниях. При этом ресурс робота-космонавта рассчитан на пять полетов», — сообщил руководитель проекта ФПИ «Спасатель» Сергей Хурс.

В связи с планами по отправке Федора в космос в ракетно-технической отрасли шутят, что он станет трижды Героем России. Обычно такого звания удостаиваются космонавты за первый полет, а за следующие вручают ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней.

Робот Федор, или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), создан инженерами НПО «Андроидная техника». Он способен, в частности, повторять движения оператора, передавать видео- и аудиосигналы, а также поднимать грузы весом до 10 килограммов. FEDOR может работать в условиях открытого космоса.

Видео: Российские инновации / YouTube

В июле сообщалось, что Федор стал первым в мире роботом, который смог сесть на шпагат. Столь выдающиеся навыки необходимы для преодоления сложных препятствий, рассказали создатели андроида. Кроме того, он единственный в мире робот, способный смотреть вверх и вниз, поднимая и опуская голову.