Российские разработчики создадут собаку-робота

Создатель робота-андроида Федора НПО «Андроидная техника» разрабатывает четвероногого робота для транспортировки грузов совместно с ВНИИ «Сигнал». Об этом рассказал исполнительный директор организации Евгений Дудоров, передает РИА Новости.

Дудоров отметил, что во время испытаний робот развил скорость до 6,5 километров в час. Кроме того, он может переносить груз и преодолевать препятствия, а также должен работать автономно.

Отмечается, что российская разработка станет аналогом BigDog от Boston Dynamics.

Разработанный ранее робот Федор, или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) способен, в частности, повторять движения оператора, передавать видео- и аудиосигналы, а также поднимать грузы весом до 10 килограммов. FEDOR может работать в условиях открытого космоса.

НПО «Андроидная техника» занимается разработкой, производством и внедрением антропоморфной техники на российский и международный рынок.

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