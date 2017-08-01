В Батайске появится первый в мире робот-вахтер

В многоквартирном жилом доме «ТеслаДом», который строят в Батайске (Ростовская область), появится первый робот-вахтер Promobot V.2. В его обязанности будет входить наблюдение за домом, пишет издание «Информ Полис».

По словам разработчиков, робот способен запоминать людей, приветствовать их, а также зачитывать последние новости и рассказывать о погоде. Кроме того, Promobot V.2 автоматически собирает заявки на проведение ремонта, отзывы жильцов и обращения в управляющую компанию.

«Мы все привыкли к бабушкам-консьержкам, но время ставит новые условия и задачи. Робот-консьерж — это идеальное решение как с точки зрения эффективности работы, так и с точки зрения безопасности», — рассказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. По его словам, робот может мгновенно вызвать полицию или скорую, никогда не заснет и всегда будет бдительным.

В июле создатели робота Федора (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) из НПО «Андроидная техника» отчитались об очередном достижении их творения. Он стал первым в мире роботом, который смог сесть на шпагат.