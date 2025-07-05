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22:25, 5 июля 2025Мир

В НАТО оценили возможность сокращения численности войск США в Европе

Рютте: Сокращение численности войск США в Европе не обсуждается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

На текущий момент сокращение численности американских войск в Европе не обсуждается. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет The New York Times.

«В настоящее время речи о сокращении присутствия не идет. Что мы знаем, так это то, что европейцы должны тратить больше. Этим мы и занимаемся», — уточнил он.

По словам Рютте, когда речь зашла о численности войск, в НАТО единогласно решили, что в Европе не должно быть пробелов в возможностях.

При этом на днях издание Euractiv написало, что европейские союзники Штатов по НАТО начали в частном порядке готовиться к возможному сокращению числа американских войск на континенте.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус попросил главу Пентагона Пита Хегсета предоставить «дорожную карту» вывода войск США из Европы.

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